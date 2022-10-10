BiP'in Audi Q2 kampanyasının talihlisi belli oldu - Son Dakika
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BiP'in Audi Q2 kampanyasının talihlisi belli oldu

10.10.2022 11:08
BiP'in Audi Q2 kampanyasının talihlisi belli oldu

Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in düzenlediği Audi Q2 ödüllü çekiliş, yaklaşık 1 milyon katılımla gerçekleşti.

Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in düzenlediği Audi Q2 ödüllü çekiliş, yaklaşık 1 milyon katılımla gerçekleşti.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiP'in "Keşfet" kısmından BiP Audi Q2 Kampanyası kanalını takip eden yaklaşık 100 bin kullanıcının katıldığı çekilişin talihlisi, Bayburt'ta yaşayan Ferdi Yıldız oldu.

Audi Q2, Turkcell'in İstanbul'daki genel müdürlük binasında düzenlenen törenle BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe tarafından talihliye teslim edildi.

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan BiP, sunduğu özelliklerle hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. BiP'teki durum özelliği sayesinde kullanıcılar, durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor.

Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in Grup Taşıma özelliği sayesinde daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP'e aktarılabiliyor.

Ayrıca, BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor. BiP'in kullanıcı verileri, Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor.

BiP İletişim paketinin içinde BiP'te geçerli 1 GB ve 500 DK bulunuyor. Kullanıcı 9,90 TL karşılığında hem BiP'te geçerli 1 GB ve 500 dakika hem de her hafta 1 çekiliş hakkının sahibi oluyor.

"Gelen talepler üzerine Audi kampanyamız devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP'in, dünyanın her yerinde ve herkes tarafından kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Uygulamamızla ve sürekli değişen fırsatlarla kullanıcımıza birçok kolaylık ve avantaj sunuyoruz. BiP İletişim paketi de bunlardan birisi. BiP'in pazar yeri olan Keşfet kısmından son olarak Audi Q2 çekilişimize yaklaşık 1 milyon katılım gerçekleşti. Kazanan arkadaşımızı kutluyor, aracı sağlıklı günlerde kullanmasını temenni ediyoruz. Gelen talepler üzerine Audi kampanyamız devam edecek. Ayrıca, BiP'te kullanıcılarımızı memnun edecek yeni ödüllü kampanyalar gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

Talihli 27 yaşındaki Ferdi Yıldız ise çekilişi kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sevdiklerimle BiP üzerinden haberleşmenin bana şans getireceği aklıma gelmezdi. BiP yetkililerine bu güzel hediye için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bayburt, Türkiye, Audi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BiP'in Audi Q2 kampanyasının talihlisi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: BiP'in Audi Q2 kampanyasının talihlisi belli oldu - Son Dakika
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