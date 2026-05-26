Bayburt\'ta Kurbanlık Fiyatları

Kurban Bayramı arifesinde Bayburt Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik sürerken, büyükbaş kurbanlıklar 100 bin liradan başlayıp 350 bin liraya kadar alıcı buluyor. Küçükbaş hayvan fiyatları 20 ile 35 bin lira, hisse fiyatları ise 26 ile 50 bin lira arasında değişiyor.

Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında satışlar devam ediyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık ararken, fiyatlar hayvanın cinsi, yaşı, kilosu ve besi durumuna göre farklılık gösteriyor.

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 100 bin liradan başladığı pazarda, fiyatlar 350 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanlar ise 20 bin ile 35 bin lira arasında satışa sunuluyor. Hisse fiyatları da 26 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor.

Pazarda canlı kilogram fiyatı tosunlarda 370 ile 390 lira, düvelerde ise 350 ile 365 lira aralığında seyrediyor.

Satıcılar, satışların son bir haftada düştüğünü ancak geçen yıla göre genel seviyenin benzer olduğunu söyledi. Bir önceki sene büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 70 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığı pazarda, bu yıl fiyatlar 100 bin ile 350 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Fiyat artışına rağmen vatandaşlar, pazarda bütçelerine uygun kurbanlık bulabiliyor.

Öte yandan polis ekipleri de canlı hayvan pazarında vatandaşlara dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler, alışverişlerde dikkatli olunması, para kontrolünün yapılması ve şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine bilgi verilmesi yönünde hatırlatma yapıyor.

Bununla birlikte, Bayburt Canlı Hayvan Pazarı, bayramın üçüncü gününe kadar açık olacak. - BAYBURT