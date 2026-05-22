Bayburt\'ta kurbanlık satışları bugün başladı

Bayburt'ta kurbanlık hayvan satışları, canlı hayvan pazarında başladı. Kentteki tek kurbanlık satış noktası olan pazar, bayramın üçüncü gününe kadar açık kalacak.

Bayburt Belediyesi, vatandaşların kurbanlık alışverişini güvenli ve sağlıklı şekilde yapabilmesi için hayvan pazarında bir dizi önlem aldı. Pazarda kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılacak, özellikle dişi hayvanlara yönelik gebelik muayeneleri veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilecek.

Alışveriş sırasında sahte para kullanımının ve yaşanabilecek tartışmaların önüne geçilmesi için emniyet ve zabıta ekipleri de alanda koordineli şekilde görev alacak. Vatandaşlara kantar hizmeti verilecek pazarda, mobil bankacılık işlemlerinin kolay yapılabilmesi için ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, bayram süresince kaçan kurbanlık hayvanlara müdahale etmek için özel ekip oluşturdu. Sakinleştirici iğne kullanabilecek donanıma sahip ekipler, gelen ihbarlara kısa sürede müdahale edecek.

Kurban Komisyonu tarafından kent genelindeki resmi kesim alanları da açıklandı. Buna göre kurban kesimleri; Bayburt Belediyesi Mezbahası, Şingah Mahallesi Doğan Sokak'taki boş arazi, Köroğlu Çiftliği, Murat Önal'a ait kesim alanı, Salih Altun'a ait mandıra, Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Hakan Kesen'e ait hayvan çiftliği, Yaşar Küçük'e ait mandıra, Muradiye Yurdu, Can Bayrak Çiftliği ile Hanefi Sansu'ya ait mandırada yapılabilecek.

Komisyon, belirlenen alanlar dışında kurban kesimine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kesim alanlarında görev yapacak. Ekipler, alanlarda temizlik ve sterilizasyon çalışması yaparak, kesim sonrası oluşan atıkları düzenli şekilde bertaraf edecek. - BAYBURT