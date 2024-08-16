Bayburt'ta Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Denetim - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'ta Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Denetim

Bayburt\'ta Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Denetim

Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetimler yapıldı. Kurallara uymayan işletme sahiplerine ceza kesildi.

16.08.2024 12:08
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Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yiyecek, içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetimler yapıldı. Kurallara uymayan işletme sahiplerine ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda kapı önüne konulması zorunlu olan fiyat listelerini denetlediler, denetimlerinde 7 işletmeye aykırılık nedeniyle toplam 15 bin 204 lira İdari para cezası uygulandı. Aynı zamanda market ve perakende ticaret yapan işletmelerde gerçekleştirilen 192 denetim sonucunda bin 535 ürün incelendi, 7 markette tespit edilen aykırılık Ticaret İl Müdürlüklerine iletildi.

Bununla birlikte, il müdürlüğü bünyesinde 2 firmaya idari işlem yapılarak, diğer İl Müdürlükleri ile birlikte toplamda 19 bin 548 lira ceza yazıldı.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanun kapsamında il müdürlüğü denetim ekiplerince yapılan 106 denetimde, 781 ürün incelendi. Denetim sonuçları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığına iletildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Denetim - Son Dakika

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