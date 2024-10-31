Bayındır OSB Altyapısı 2025'te Bitecek

Ekonomi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısının gelecek yıl tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.

Özgener, yaptığı yazılı açıklamada kurumların ihtisas organize sanayi bölgesi için büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının altyapı için ihaleye çıktığını, bölgenin altyapısının 2025 yılında tamamlanmasını öngördüklerini ifade eden Özgener, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İzmir Valisi Süleyman Elban'a teşekkür etti.

Özgener, Bayındır'ın bereketli topraklara sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlçemiz seracılık açısından uygun şartları barındırıyor. Süs bitkileri başta olmak üzere meyve, sebze üretimi de yapılabilir. Burada sadece ülkemize değil dünyanın dört bir yanına ürün yetiştirilebilir, bunun yanında güçlü bir ihraç kapısı olması da sağlanabilir."