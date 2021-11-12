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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan SAHA EXPO'da "Özdemir Bayraktar" paylaşımı - Son Dakika

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan SAHA EXPO'da "Özdemir Bayraktar" paylaşımı

12.11.2021 10:42
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan SAHA EXPO'da

Twitter hesabından Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı andı.

Twitter hesabından Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını paylaşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, babası Özdemir Bayraktar'ı andı.

Bayraktar, Twitter hesabından Dener Makina tarafından üretilen Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Bugün 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Dener Makina'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dener: '2 yıl önce Özdemir Bey, 'Mutlaka yap bunu.' dediği için Türkiye'nin ilk 5 eksenli CNC makinasını ürettik. Maalesef Özdemir Bey göremedi.' Babam Özdemir Bayraktar'dan #SahaExpo2021'de hoş bir seda..." ifadesini kullandı.

Özdemir Bayraktar, Haluk Bayraktar, Türkiye, Baykar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan SAHA EXPO'da 'Özdemir Bayraktar' paylaşımı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan SAHA EXPO'da "Özdemir Bayraktar" paylaşımı - Son Dakika
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