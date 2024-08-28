Baykar, Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu

Ekonomi

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer alan Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de 2023 yılında en çok gelir vergisi ödeyen mükelleflerin listesini açıkladı.

Bayraktar kardeşler 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu.

Selçuk Bayraktar, şirketinden elde ettiği gelir karşılığında 2021 yılında 153 milyon lira, Haluk Bayraktar ise 143 milyon lira vergi öderken 2022 yılında bu rakamlar sırasıyla 564 milyon lira ve 319 milyon liraya yükseldi. 2023 yılı itibarıyla Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin lira, Haluk Bayraktar ise 1 milyar 683 milyon 198 bin lira gelir vergisi ödeyerek rekor kırdı.

Bayraktar kardeşlerin ödediği toplam vergi 3 milyar 635 milyon lirayı geçerken bu vergi miktarı, 2021-2023 yıllarında 12 kattan fazla artış gösterdi.

Savunma ihracatının 3'te 1'ini tek başına gerçekleştirdi

AA muhabirinin Baykar'dan aldığı bilgiye göre, savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat yapan firması olan Baykar, gelirlerinin önemli bir kısmını yurt dışına yapılan İHA ve SİHA satışlarından elde ediyor. Baykar'ın 2023 cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. 2022 yılında 1,2 milyar dolar ihracat yapan Baykar, geçen yıl bu rakamı yüzde 50 artırarak 1,8 milyar dolara yükseltti. Böylece tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmeyi başardı.

Resmi verilere göre, savunma ve havacılık sektöründe 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ihracat lideri olan Baykar, geçen yıl sektördeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına gerçekleştirdi. 2023 yılından bugüne imzalanan sözleşmelerin yüzde 97,5'i ise ihracat kaynaklı oldu.

Firma AR-GE ve üretimle büyüyor

Firma, Ağustos 2024 itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA için 33, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 10 olmak üzere 3 kıtada 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Tüm yatırımlarını ve AR-GE çalışmalarını öz kaynakları ile finanse eden Baykar, büyüme stratejisi doğrultusunda insan kaynağına yaptığı yatırımla da dikkati çekiyor. Bu kapsamda şirketin Aralık 2023'teki 4 bin 200 kişilik istihdamı, Ağustos 2024'te yaklaşık yüzde 17 artışla 4 bin 900'e ulaştı.

Bugüne kadar devletten teşvik ya da hibe almadığını ve banka kredisi dahi kullanmadığını açıklayan firma, elde ettiği tüm gelirleri AR-GE ve üretim faaliyetlerine yatırım yaparak büyümeye devam ediyor.

Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

SİHA'lar terörle mücadelede kritik rol üstleniyor

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği SİHA'larının küresel alandaki başarısı, kritik operasyonlarda net bir şekilde görüldü.

Milli SİHA'lar Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanında uluslararası operasyonlarda da üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. SİHA'lar, Libya, Ukrayna, Mali, Burkina Faso'daki savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sonlandırılmasında kilit rol oynadı.

Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA platformları, Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler tarafından da tercih ediliyor. Bu başarılar Türk savunma sanayisinin etkileyici yükselişinin dünya çapında yankı bulmasına neden oluyor.