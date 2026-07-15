Bakan Bayraktar'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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Bakan Bayraktar'dan 15 Temmuz mesajı

15.07.2026 10:09
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Enerji Bakanı Bayraktar, 15 Temmuz'un milletçe yazılan kahramanlık destanı olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını ve bu ruhun enerjide tam bağımsızlık mücadelesine güç verdiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15 Temmuz'un milletçe yazılan eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; bir hilal uğruna canlarını hiçe sayarak hainlere geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, istiklal ve istikbalimizin zaferi, milletimizce yazılan eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, o gece inancıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle tankların karşısına dikilen milyonlar bu vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin o karanlık gecede gösterdiği destansı direniş ruhu, bugün Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık mücadelesine de en büyük gücü vermeye devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; bir hilal uğruna canlarını hiçe sayarak hainlere geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bu kahramanlık destanını asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

Kaynak: AA

15 Temmuz, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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