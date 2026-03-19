Bayram Mesajları: Paylaşma ve Dayanışma Vurgusu

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, mesajında, ramazan ayı boyunca sabrın, paylaşmanın ve dayanışmanın yeniden hatırlandığını belirtti.

Bayramların, sevgi, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren, insanlığın ortak değerlerini hatırlatarak, barış arzusunu güçlendiren özel günler olduğuna işaret eden Baran, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle ne yazık ki bu bayrama buruk giriyoruz. Bayramın taşıdığı hoşgörü ve kardeşlik ruhunun tüm dünyaya yayılarak, savaş ve çatışmaların yerini kalıcı barış ve istikrarın alması en büyük temennimizdir. Huzurun ve istikrarın güçlendiği bir ortam, üretimin, ticaretin ve ekonomik gelişmenin de en güçlü teminatıdır. İş dünyası olarak, ülkemizin refahı ve ferahı için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle başkent iş dünyası ve ATO üyelerimiz ile aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini yürekten diliyorum."

"Bayram dönemleri esnafımız için gönül köprülerinin kurulduğu özel günlerdir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de bayramların, kırgınlıkların unutulduğu ve dostlukların güçlendiği özel zamanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan ramazanı geride bırakırken, bayramın getirdiği huzur ve mutluluğun tüm esnaf ve sanatkar camiamıza, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram dönemleri esnafımız için sadece ticari hareketlilik değil, aynı zamanda gönül köprülerinin kurulduğu özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta alın teriyle çalışan esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın sağlık, huzur, bereket ve bol kazanç getirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve esenlik getirmesini diliyorum."

"Bayramlar, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı özel zamanlardır"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız ise bayramlarda sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığını vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Bayramlar, toplumsal bağlarımızı güçlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kırgınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı özel zamanlardır. Bu anlamlı günlerin, karşılıklı anlayışın artmasına, toplumsal huzurun güçlenmesine ve geleceğe umutla bakmamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barışın, adaletin ve kardeşliğin hakim olduğu bir ortamın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."