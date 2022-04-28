Bayram öncesi otogarlardaki yoğunluk yüzde 40'lara düştü - Son Dakika

Kayseri Otobüs İşletmecileri ve Terminal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mirza Binboğa, bayram öncesinde otogarlardaki yoğunluğun yüzde 40 seviyelerine kadar düştüğünü söyleyerek, "Yakıtta indirim olursa biz de daha ucuza daha fazla yolcu taşıyabiliriz" dedi.

Şehirlerarası yollarda artık otomobillerin de azaldığını söyleyen Sedat Mirza Binboğa, "Otogarlarda bayram öncesinde yoğunluk yüzde 25-30 kapasitesinde. Şu anda batıdan yani Ankara, İstanbul ve İzmir gibi yerlerden yolcu geliyor ve bayram sonrasında da buradan geri dönüşler başlıyor. Ama vatandaşta bir alım gücü eksikliği olduğu için eskisi gibi gelip gidemiyorlar. Şu anda otogarlarda bir durgunluk var ama bayram sonu ne olur bilemiyoruz. Geçen yıla oranla yüzde 30-40 düşüş var diyebiliriz. Geçen sene ilave servisler koyuyorduk ama bu sene ilave servisler normal araçlarımıza olmuyor ve arabalar yüzde 30-40 seviyesinde hareket edebiliyor. Araçlar boş gidip geliyorlar. Şehirlerarasında daha önce küçük araçlar çok yoğun oluyordu ama şu anda otomobilleriyle dahi gitmedikleri halde toplu taşımada boşluk olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda uçaklar pahalı ve zaten özel araçlarıyla örneğin Ankara'ya gidenlerin bin 200 TL gibi bir yakıt gideri oluyor ve yoldaki ihtiyaçlarıyla beraber bin 500 TL'yi buluyor. Bundan dolayı toplu taşımaya yönelme bekliyorduk ama vatandaşın alım gücü düştüğü için gezmeyi en son plana atıyor ve vatandaş 'önce geçim' diyor, 'sonra gezme olsun' diyor. Vatandaşlar gezmeyi ve tatili erteledi yani" dedi.

Binboğa, yakıtta yapılacak indirimlerin vatandaşa ucuz bilet olarak yansıyacağını belirterek; "Biz bayramlarda ve önemli günlerde vatandaşların istedikleri yerlere gidebilmesi için yakıttaki KDV'nin düşürülmesini istiyoruz. Bu KDV oranı düşerse vatandaş istediği yerlere gidebilir. Bilet fiyatlarının da düşmesi için, bizim yolcuya bunu yansıtabilmemiz için bu fiyatların düşmesi gerekiyor. Şu anda gidiş gelişte çok pahalı bir ücret var. Geçen sene 100 TL olan İstanbul, bu sene 400 TL'ye kadar çıktı. Vatandaş da gidemiyor, gelemiyor. Biz de onun altındaki fiyatı karşılayamıyoruz. Giderlerden dolayı geçen sene 4 bin TL olan İstanbul yolculuğunun maliyeti bu sene 14 bin TL oldu. Hem biz kazanamıyoruz hem de vatandaş seyahat edemiyor. Eğer mazot fiyatları düşerse biz yolcuyu ucuza götürürüz, vatandaş rahat tatilini yapmış olur, öğrenciler hafta sonları gelmiş olur. En azından ekonominin çarkları dönmüş olur. Biz çalışırsak bizden alış veriş yapanlar ve vatandaş da gezdiği zaman yol boyundaki lokantalara ve herkesin de birbirine faydası olur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ