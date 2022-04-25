Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı

25.04.2022 13:36
Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı

Ramazan Bayramı'na bir hafta kala şeker, lokum ve çikolataya ilgi arttı.

Ramazan Bayramı'na bir hafta kala şeker, lokum ve çikolataya ilgi arttı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın son haftasına gelinirken, Ramazan Bayramı hazırlıkları da başladı. Ramazan Bayramı, İslam alemi tarafından 2-3-4 Mayıs'ta kutlanacak. Bayram alışverişi yapmak için esnafların yolunu tutan vatandaşlar, yoğun günlere kalmadan şimdiden şeker, lokum ve çikolata almaya başladı.

"Bayram hareketliliği başladı"

Samsun'da bayram hareketliliğinin başladığına dikkat çeken esnaf Yasin Kuloğlu, "Geçen yıla oranla bayram şekerleri oldukça pahalandı. Vatandaşlar bayramda en çok cam şekere ilgi gösteriyor. Lokum ve çikolata fiyatları da çok arttı. Önceki yıl 12 TL olan lokumun kilosu 30 TL. Geçen yıl 60 liraya sattığımız çikolatayı da bu yıl 100 lira bandında satıyoruz. Bayram hareketliliği de yavaş yavaş başladı. Herkes kendi bütçesi oranında şekerlerini şimdiden almaya başladı" dedi.

"Şeker, lokum ve çikolata fiyatlarında artış var"

Geçen yıla oranla fiyatların oldukça arttığına değinen esnaf Şenol Şemsi ise, "Şeker fiyatlarının artmasından dolayı bayram şekerleri de zamlandı. Geçen yıl 25 liradan kilosunu sattığımız şekeri bu yıl 45 liradan satıyoruz. Bayram şekerleri 45 TL'den başlayıp, 100 TL'ye kadar çıkıyor. Çikolata da 45-120 TL arasında değişiyor. Sade lokumun kilosu 30, fındıklı lokum ise 40 TL'den satılıyor. Cevizli lokumlar da 80 TL'den satılıyor" diye konuştu.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar da fiyatların yüksek olmasından yakındı. - SAMSUN

Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı
Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı
Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı
Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı
Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı
Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı

YORUMLAR
500
Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı 2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza 2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza

Ramazan Bayramı, Türk Lirası, Samsun, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı - Son Dakika


Son Dakika
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 İşsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Bilgin'den müjdeli haber!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:22 17 yaşındaki lise öğrencisinin ölmeden önceki paylaşımı kahretti!
12:58 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!
12:48 Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu, başbakan belli oldu: Faiz Sucuoğlu
12:33 Eti Bakır'ın Mardin'deki tesisi dünyadaki kobaltın yüzde 2'sini tek başına üretiyor
12:29 Macron'a Asya'dan ilk tebrik Çin liderinden geldi
12:24 Seda Sayan'ın nikah töreninde oğlu yanında değildi
12:14 Uzaya da Çin Setti kuruyorlar: Astreoitlerin yönünü değiştirecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 13:46:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bayram öncesi şeker ve çikolataya ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement