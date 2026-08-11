Bayramiç Beyazı hasadı başladı: 10 bin ton üretim bekleniyor - Son Dakika
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Bayramiç Beyazı hasadı başladı: 10 bin ton üretim bekleniyor

Bayramiç Beyazı hasadı başladı: 10 bin ton üretim bekleniyor
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AB coğrafi işaretli Bayramiç beyazı nektarininde hasat başladı. Bu yıl 7 bin dekarda 10 bin ton üretim beklenirken, ürün kalitesine göre kilosu 50 liradan alıcı buluyor. Üreticiler verimli bir sezon geçirdiklerini belirtiyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tesciline sahip nektarini 'Bayramiç Beyaz'ında bu yıl yaklaşık 7 bin dekar üzerinde 10 bin ton üretim bekleniyor. Hasadına başlanan, kendisine has aroması ve lezzetini Kaz Dağları'ndan alan Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından kalitesine göre üreticiden kilosu 50 liradan alınıyor.

Mitolojik adı 'İda' olan Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin, Bayramiç Ziraat Odası'nın yaptığı başvuru ile 'Bayramiç beyazı' adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi. Bayramiç beyazı, 5 yıl önce Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline de kavuştu. Bayramiç beyazı, Türkiye'nin Avrupa'daki tescilli 7'nci ürünü oldu.

Kaz Dağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç beyazı', erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.

AB Coğrafi İşaret tescilli 2 üründen biri olan Bayramiç beyazında hasat işlemleri başladı. Bayramiç beyazında sezonda yaklaşık 7 bin dekar üzerinde 10 bin ton üretim bekleniyor. Hasadına başlanan kendisine has aroması ve lezzetini Kaz Dağları'ndan alan Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından kalitesine göre üreticiden kilosu 50 liradan alınıyor.

Bayramiç beyazı üreticisi Ersin Karaca, "Bayramiç beyazı isimli tüysüz şeftalinin farkı tarihlerde çıkan dört çeşidi vardır. Ben kendim üreticiyim. Yüz dönüm tarlamda Bayramiç Beyazı yetiştiriyorum. Yeni bir boylama makinası aldım. Ürünümü de daha kaliteli yetiştirdim. Bayramiç Beyazı başka bölgede yetişmediği gibi kendi piyasasını kendi oluşturan bir ürün" dedi.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen ise, "Bayramiç beyazı ilçemizde ortalama 7 bin dekar alanda üretim yapılan bir üründür. Yıllık rekoltemiz ise ortalama 20 bin tondur. Bu yıl ilkbaharda yağmurların çiçek aşamasına denk gelmesi nedeniyle yüzde 50 bir rekolte düşüşümüz oldu. Erkenci ürünlerde 100 liradan başlayan fiyatlar 60 lira bandındadır. Hasadımızın sonlarına geldik. 15 gün içerisinde hasadımız bitecek. Üreticimiz açısından verimli bir yıl geçti. Ekonomik olarak değerini korumasından dolayı üreticimizin yüzünü güldürdü. Üreticimizr para kazandırdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bayramiç, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayramiç Beyazı hasadı başladı: 10 bin ton üretim bekleniyor - Son Dakika

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