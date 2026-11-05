Bazı AP üyeleri casusluk riski gerekçesiyle BYD'yi kamu alımlarından çıkarmak istedi - Son Dakika
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Bazı AP üyeleri casusluk riski gerekçesiyle BYD'yi kamu alımlarından çıkarmak istedi

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Bazı AP üyeleri, casusluk riski gerekçesiyle BYD'nin kamu alımlarından çıkarılmasını ve araçlarının askeri tesisler ile hassas bölgelere erişiminin kısıtlanmasını istedi. AP üyesi Francois Kalfon, 8 milletvekiliyle AB Komisyonuna başvurduğunu açıkladı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) bazı üyeleri, güvenlik risklerini gerekçe göstererek Çinli otomobil üreticisi BYD'nin kamu alımlarının dışında tutulmasını ve araçlarının askeri tesisler ile hassas bölgelere erişiminin kısıtlanmasını istedi.

AP üyesi Francois Kalfon, şahsi internet sitesinden, Çinli şirketlerin ürettiği bağlantılı araçların oluşturabileceği casusluk riskleri nedeniyle 8 milletvekili ile AB Komisyonuna başvurduğunu ve Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'ya da mektup gönderdiğini açıkladı.

Açıklamada, araçlardaki kameralar, GPS, mikrofonlar ve lazer sensörlerinin hassas verilerin toplanmasında kullanılabileceği, bu araçların askeri üsler ve stratejik altyapılar yakınında ulusal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturabileceği savunuldu.

İngiltere ve Polonya'nın Çinli şirketlerin ürettiği araçların askeri tesislere erişimini kısıtladığı, ABD ordusunun da Japonya'daki üssünde BYD araçlarını yasakladığı belirtilen açıklamada, Fransa'nın henüz benzer güvenlik önlemleri almadığı ifade edildi.

Açıklamada, Fransa ve AB'nin harekete geçmek için kanıtlanmış bir casusluk olayını beklememesi gerektiğine işaret edilerek, hibrit savaş ortamında stratejik tesislerin derhal korunması gerektiği aktarıldı.

Fransız hükümeti ve AB Komisyonuna, araçların askeri tesisler ile hassas altyapılara erişiminin kısıtlanması ve BYD'nin kamu alımlarından dışlanması çağrısı yapılan açıklamada, müzakereleri devam eden AB siber güvenlik düzenlemesi kapsamında şirketin yüksek riskli tedarikçi olarak sınıflandırılması ve BYD araçlarının Avrupa'ya ithalatının sınırlandırılması istendi.

Kaynak: AA
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