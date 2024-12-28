Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Ekonomi

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliğine İrfan Samsama, vergi müfettişliklerine Eyyüp Baykara ve Mehmet Kaya atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı'nın ataması yapıldı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret başmüfettişliği görevine Cevdet Bozkurt getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları genel müdür yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu, Sivil Havacılık genel müdür yardımcılıklarına Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Akın Yıldırım, Ankara İl Müdürü Muhammed Polat ve Balıkesir İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk görevden alındı. Bakanlığın 54 il müdürlüğüne de atama gerçekleştirildi.