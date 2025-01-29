İngiliz medya kuruluşu BBC World Service, maliyetleri azaltmak amacıyla 130 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
Kuruluşun açıklamasında, küresel medya dünyası giderek daha rekabetçi hale geldiği ve tasarruf ihtiyacının arttığı kaydedildi.
Açıklamada, BBC'nin gelecek finansal yılda ihtiyaç duyduğu 6 milyon sterlin tasarrufu sağlayabilmesi için yaklaşık 130 pozisyonun azaltılması gerektiği belirtildi.
Son Dakika › Ekonomi › BBC 130 Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika
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