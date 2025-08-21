BBL Esports, Fnatic ile Kapışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BBL Esports, Fnatic ile Kapışacak

21.08.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VCT 2025 EMEA Ligi'nde BBL Esports, Fnatic ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) Red Bull takımı BBL Esports ile Fnatic kozlarını paylaşacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay başlayan espor turnuvası VCT 2025 EMEA Ligi'nde 2. Aşama maçları devam ediyor.

Avrupa'nın en iyi VALORANT takımlarının mücadele ettiği turnuvada, Red Bull takımı BBL Esports, bugün Fnatic ekibiyle karşılaşacak. Bu maçı kazanan ekip, VCT EMEA 2. Aşama playoff'larında yarı finale yükselecek.

"Türk Derbisi" olarak adlandırılan VCT EMEA 2. Aşama maçında BBL Esports, diğer Red Bull takımı FUT Esports'u 2-1 mağlup ederek Fnatic takımının rakibi olmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, BBL Esports, Teknoloji, Valorant, Turnuva, Ekonomi, Oyun, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BBL Esports, Fnatic ile Kapışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı! Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:36:59. #7.11#
SON DAKİKA: BBL Esports, Fnatic ile Kapışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.