BBL Esports, Fnatic ile Kapışacak

2025 EMEA Ligi VALORANT Dünya Şampiyonası'nda (VCT 2025) Red Bull takımı BBL Esports ile Fnatic kozlarını paylaşacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay başlayan espor turnuvası VCT 2025 EMEA Ligi'nde 2. Aşama maçları devam ediyor.

Avrupa'nın en iyi VALORANT takımlarının mücadele ettiği turnuvada, Red Bull takımı BBL Esports, bugün Fnatic ekibiyle karşılaşacak. Bu maçı kazanan ekip, VCT EMEA 2. Aşama playoff'larında yarı finale yükselecek.

"Türk Derbisi" olarak adlandırılan VCT EMEA 2. Aşama maçında BBL Esports, diğer Red Bull takımı FUT Esports'u 2-1 mağlup ederek Fnatic takımının rakibi olmaya hak kazanmıştı.