BBVA, Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 15 liraya yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

BBVA, Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 15 liraya yükseltti

25.04.2022 09:45
BBVA, Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 15 liraya yükseltti

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan payları için gönüllü pay alım teklifinde hisse başı fiyatı 12,20 liradan 15 liraya yükseltti.

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan payları için gönüllü pay alım teklifinde hisse başı fiyatı 12,20 liradan 15 liraya yükseltti.

Garanti BBVA'nın gönüllü pay alım teklif fiyatının güncellenmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, BBVA tarafından Garanti BBVA'nın sermayesinin tamamına ilişkin başlatılan gönüllü pay alım teklifiyle ilgili daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) izin başvurusunda bulunulduğu anımsatılarak, bu başvurunun da kurul tarafından onaylandığı anımsatıldı.

Gönüllü pay alım teklifi fiyatının 1 lira nominal değerli her bir pay için 12,20 lira olarak belirlendiği ve sürecin 4 Nisan'da başladığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BBVA Yönetim Kurulu, 1 lira nominal değerli her bir Garanti BBVA payı için nakit olarak belirlenen gönüllü pay alım teklifi fiyatının başlangıçta açıklanan fiyattan 12,20 liradan 15 liraya çıkartılmasına karar vermiştir. Gönüllü pay alım teklifi fiyatındaki artış sonucunda ve tebliğ uyarınca, gönüllü pay alım teklifi süresi iki hafta süreyle uzatılmıştır. Teklif sürecinin son günü 18 Mayıs 2022 olacaktır. Söz konusu tarih Türkiye'de 2 Mayıs 2022'den 4 Mayıs 2022'ye kadar sürecek olan resmi tatiller de hesaba katılarak belirlenmiştir. Ek bir resmi tatil olması halinde ilgili tarihin güncellenmesi gerekecektir. Tebliğ uyarınca, iki haftalık ek süre içinde teklifte yeni bir değişiklik yapılamayacak."

Açıklamada, her bir pay bakımından ortaya çıkan 2,80 liralık farkın, halihazırda paylarını gönüllü pay alım teklifi süreci kapsamında BBVA'ya satmış olan yatırımcılara 6 Mayıs 2022'ye kadar ödeneceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Sedat Peker sessizliğini bozdu! İşte uzun süre sonra yaptığı paylaşımlar Sedat Peker sessizliğini bozdu! İşte uzun süre sonra yaptığı paylaşımlar VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, Garanti Bankası, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BBVA, Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 15 liraya yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
08:57 Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor
08:53 Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 09:54:30. #1.11#
SON DAKİKA: BBVA, Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 15 liraya yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement