BDDK'dan Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni - Son Dakika
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BDDK'dan Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni

19.03.2022 09:41
BDDK'dan Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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Mercedes Benz, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BDDK'dan Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni - Son Dakika


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SON DAKİKA: BDDK'dan Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni - Son Dakika
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