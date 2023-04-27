BDDK'dan yeni düzenleme: Yerli elektrikli araç kredi limiti alt sınırı yükseltidi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.

900 BİN LİRA VE ALTINA 48 AY VADE

Kurumun aldığı karara göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

1 MİLYON 800 BİN LİRAYA KADAR 36 AY VADE

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

1,8 - 2,2 MİLYON TL ARASI 24 AY VADE

Öte yandan 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.

2,2- 2,8 MİLYON ARASI 12 AY VADE

2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.

2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamayacak.