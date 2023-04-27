Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yerli elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini güncelledi.
Kurumun aldığı karara göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.
900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50'si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.
Öte yandan 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30'una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.
2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20'sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.
2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamayacak.
Son Dakika › Ekonomi › BDDK'dan yeni düzenleme: Yerli elektrikli araç kredi limiti alt sınırı yükseltidi - Son Dakika