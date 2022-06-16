BDDK'den "Sürdürülebilir Bankacılık" çalışmalarını internet sitesi üzerinden erişime açtı - Son Dakika
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BDDK'den "Sürdürülebilir Bankacılık" çalışmalarını internet sitesi üzerinden erişime açtı

16.06.2022 12:07
BDDK'den "Sürdürülebilir Bankacılık" çalışmalarını internet sitesi üzerinden erişime açtı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeşil finansman ve sürdürülebilir bankacılıkla ilgili düzenleme, doküman ve sunumları içeren çalışmalarını, "Sürdürülebilir Bankacılık" başlığı altında derleyerek internet sitesi üzerinden erişime açtı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeşil finansman ve sürdürülebilir bankacılıkla ilgili düzenleme, doküman ve sunumları içeren çalışmalarını, "Sürdürülebilir Bankacılık" başlığı altında derleyerek internet sitesi üzerinden erişime açtı.

BDDK'den yapılan açıklamada, kurumun, tüm dünyayı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadeleye ve Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması uyarınca bulunduğu karbon emisyon azaltımı taahhütlerinin yerine getirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bankacılığın geliştirilmesini stratejik bir hedef olarak belirlediği vurgulandı.

İklim değişimi ve düşük karbon ekonomisine geçişin, bankacılık sektörü ve diğer finansal sektör kuruluşları üzerinde oluşturacağı risklerin ölçülmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesinin önemli gündem maddelerinden biri olarak ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, kurumumuz personeli tarafından ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülebilir bankacılığın altyapısının oluşturulması ve iklimle bağlantılı finansal risklerin yönetimi konularına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Diğer taraftan, bahse konu alanla ilgili şimdiye kadar hazırlanan dokümanların ve ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmaların finansal sektör kuruluşları, araştırmacılar ve diğer ilgili taraflarla paylaşılmasının iklim riskleriyle ilgili çalışmaların yaygınlaşmasına ve yeşil finansman faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunacağı değerlendirilmiştir."

Bu çerçevede, kurumun internet sitesine "Sürdürülebilir Bankacılık" başlıklı bir bölüm eklendiği aktarılan açıklamada, söz konusu sayfada yeşil finansman ve sürdürülebilir bankacılıkla ilgili düzenleme, çalışma dokümanları ve sunumların yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ilgili sayfaya "https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Detay/35" bağlantısından erişilebileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDDK'den 'Sürdürülebilir Bankacılık' çalışmalarını internet sitesi üzerinden erişime açtı - Son Dakika

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