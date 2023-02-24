Bddk, Konut Kredilerinde Limiti Güncelledi: 5 Milyon Liranın Altındaki Konutlar İçin Yüzde 90'a Kadar Kredi Kullanılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bddk, Konut Kredilerinde Limiti Güncelledi: 5 Milyon Liranın Altındaki Konutlar İçin Yüzde 90'a Kadar Kredi Kullanılabilecek

24.02.2023 18:25
Bddk, Konut Kredilerinde Limiti Güncelledi: 5 Milyon Liranın Altındaki Konutlar İçin Yüzde 90'a Kadar Kredi Kullanılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde limiti güncelledi. BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon liraya çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde limiti güncelledi. BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon liraya çekti.
BDDK, konut kredilerindeki oranı güncelledi. Yapılan güncellemeye göre; değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre, değerin yüzde 80 ile 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda enerji sınıfına göre, yüzde 70 ile yüzde 80 arasında azami kredi kullanılabilecek.
İlk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile yüzde 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 20 milyon TL'yi aşan ilk el konutlar için ise yüzde 50-60 azami kredi tutarı uygulanabilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bddk, Konut Kredilerinde Limiti Güncelledi: 5 Milyon Liranın Altındaki Konutlar İçin Yüzde 90'a Kadar Kredi Kullanılabilecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Beşiktaş macerası sona mı eriyor? Atiba Hutchinson'a Kanada'dan sürpriz teklif
20:27 Son Dakika: Sivas'ın Gürün ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19:38 Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı listelendi! Aralarında Türkiye'den tek yer var
19:26 11 sezondur ülkemizde forma giyiyordu! Başarılı kaleci Ruud Boffin futbolu bıraktı
18:02 Konut kredilerinde limit güncellendi: 5 milyon liranın altındaki daireler için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek
18:00 Görüntüler ortaya çıktı! Dünya, Pique'nin annesinin Shakira'ya yaptığını konuşuyor
17:41 Trabzonspor, İsviçre'ye gelen binlerce taraftarını unutmadı: Derin üzüntü içerisindeyiz
16:30 Samandağ'da gurbetçiler, depremzedelere "hirisi" dağıttı
16:48 Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçıların bıraktığı not ve para duygulandırdı
17:26 Rusya'da 23 yaşındaki eşini öldürdüğünü itiraf edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2023 21:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bddk, Konut Kredilerinde Limiti Güncelledi: 5 Milyon Liranın Altındaki Konutlar İçin Yüzde 90'a Kadar Kredi Kullanılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement