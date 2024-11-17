Bebehum Yatırım Turuna Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Bebehum Yatırım Turuna Yoğun İlgi

Bebehum, 617 yatırımcıdan 13.3 milyon lira ön talep topladı, 36-43.2 milyon lira hedefliyor.

17.11.2024 10:47
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Türkiye'nin ilk hidrolize proteinli bebek maması ve devam sütü markası Bebehum, köprü yatırım turuna yoğun ilgiyle başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım turu öncesinde gerçekleştirilen ön talep sürecinde bir gün içinde 617 yatırımcıdan toplam 13 milyon 351 bin 147 lira tutarında ön talep toplandı.

Şirket, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla fonbulucu platformunda düzenlenen yatırım turu kapsamında 36 milyon lira ile 43,2 milyon lira arasında fon toplamayı hedefliyor.

Yatırım turunun, Bebehum'un hem iç piyasada büyüme hedeflerine ulaşmasında hem de uluslararası pazarlara açılmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Yüzde 165'lik büyüme ve artan karlılık

Köprü yatırım turu, büyük yatırım turları arasında finansal bir can simidi arayan girişimler için geçici bir finansman çözümü olarak değerlendiriliyor. Bu tur, mevcut fonlama aşamasını beklenen daha büyük bir yatırım turuna bağlayan bir köprü görevi görüyor.

Bebehum bu yatırım turuyla iç piyasada A101 ve ŞOK marketleriyle gerçekleştirdiği anlaşmalar doğrultusunda aylık 300 bin ile 400 bin adet arasında satış hedefliyor. Şirket ayrıca Rusya pazarına açılarak global ölçekte büyümeyi planlıyor.

İlk yatırım turundan itibaren aktif varlıklarını yüzde 165 oranında artırdığı ifade edilen şirket, brüt satış karlılığını yüzde 30'dan yüzde 43'e çıkardı. Yeni yatırım turuyla üretim kapasitesini artırma, satış ekipleri kurma ve distribütör ağını genişletme gibi hedeflere ulaşılması planlanıyor.

Mevcut ortaklara özel ilk 8 gün

15 Kasım'da saat 17.45'te başlayan ön talep süreci 25 Kasım pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Yatırım turu ise 26 Kasım'da saat 10.00'da başlayacak ve 3 Aralık Salı günü saat 23.59'a kadar yalnızca mevcut ortaklara açık olacak. Hedeflenen fon tutarına bu süre içinde mevcut ortakların yatırımlarıyla ulaşılması durumunda kampanya yeni yatırımcılara açılmadan erken sonlandırılabilecek.

Yatırımcılar, Fonbulucu platformu üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bebehum Yatırım Turuna Yoğun İlgi - Son Dakika

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