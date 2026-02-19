Bebek Mamalarında Toksin Riski Düşük - Son Dakika
Bebek Mamalarında Toksin Riski Düşük

19.02.2026 18:28
AB, bebek mamalarındaki sereulid toksin riski hakkında açıklama yaptı; maruz kalma olasılığı düşük.

Avrupa Birliği'nin (AB) gıda güvenliği ve sağlıktan sorumlu kurumları, çeşitli firmaların bebek mamalarını geri çağırmalarının ardından bebeklerin cereulide (sereulid) toksinine maruz kalma riskinin düşük seviyede olduğunu bildirdi.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), bebek mamalarının geri çağrılmaları ile gündeme gelen sereulid toksini için yapılan salgın değerlendirmesi hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, bacillus cereus bakterisinin bazı türleri tarafından üretilen bir toksin olan sereulidin tespit edilmesinin ardından birçok ülkede çeşitli bebek maması ürünlerinin geri çağrılmaya devam ettiği anımsatıldı.

EFSA ve ECDC'nin bu olaya ilişkin en son epidemiyolojik ve mikrobiyolojik kanıtları bir araya getiren ortak bir hızlı salgın değerlendirmesini tamamladığına işaret edilen açıklamada, "Değerlendirme, geniş çaplı geri çağırmalar göz önüne alındığında, şu anda kontamine olmuş bebek mamasına maruz kalma olasılığının düşük olduğu sonucuna vardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 13 Şubat itibarıyla, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, İspanya ve Birleşik Krallık olmak üzere 7 ülkede mama tüketen ve bu nedenle mide ve bağırsak semptomları gösteren bebeklerle ilgili vakalar bildirildiği, bu vakaların çoğunda hafif gastrointestinal semptomlar görüldüğü, ayrıca dehidratasyona bağlı hastaneye yatışların da yaşandığı kaydedildi.

Geri çağrılan ürünlerin bebeklere veya küçük çocuklara verilmemesi gerektiği anımsatılan açıklamada, vatandaşlara ulusal gıda güvenliği otoriteleri tarafından yayınlanan talimat ve kılavuzlara uymaları tavsiye edildi.

Çeşitli markalar, sereulid toksini nedeniyle son aylarda çok sayıda ülkede satışını yaptıkları bebek mamalarını geri çağırmıştı.

Kaynak: AA

