Bebek Otel\'in sahibi Muzaffer Yıldırım\'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

06.03.2026 18:34
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.

BEBEK OTELİN SAHİBİNİN ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 şirketle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

