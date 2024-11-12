Bedelli askerliğe rekor zam geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bedelli askerliğe rekor zam geliyor

Geniş Video İzle

Yeni yıl itibarıyla bedelli askerlik ücreti, 250 bin TL'ye yaklaşarak zirveye ulaşacak.

12.11.2024 17:16  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 senesine ilişkin öngörülerine göre, emekli ve memurlara yönelik maaş artışlarının yapılması planlanıyor.Bu doğrultuda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 15,45, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,25 oranında zam yapılması öngörülüyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE ARTACAK

Öte yandan zam yapılacak bir diğer kalem ise bedelli askerlik ücreti olacak. 2024'ün ikinci yarısında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025'teki zam sonrasında 242 bin 381 TL'ye yükselecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

2025'in Ocak ayında zam gelecek olan bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez fiyat değiştiriyor. 2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek. Bedelli askerlik ücretine gelecek olan zam da bu verinin ardından kesinlik kazanacak

Bedelli askerliğe rekor zam geliyor

Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bedelli askerliğe rekor zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İSMAİL DEMİR:
    verirken azar azar alırken cuvallla 8 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Parası Olan Yapar Bilhassa Devletin Evlatları 5 2 Yanıtla
  • Alper Eren:
    Emeklilerin hepsini aynı paraya esitleyeceklerki kendileri daha fazla yesin nalet olsun böyle duzene 6 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Soygunculuğu ilk önce devlet yapıyor 5 0 Yanıtla
  • metheone :
    2012 de ilk bedelli ciktiginda 20bin dolardı fiyat. 1 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Pahalı diyenlerin % hepsi ekepelidir yeminde ederim ıspatta ederim en koyu ekepeli asker kaçağı ekepeli Bilal oğlan asker kaçağı tüm ekepeliler çürük çarık bedelli asker kaçağı KÖMÜR MAKARNA. Var deseler ilk sıraya koşarlar ama 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
23:23 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu
22:41 Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti Akaryakıt istasyonunda bir anda yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:24 Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış Ersin Korkut, insanlarla dalga geçe geçe yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapmış
22:24 CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı CHP İl Başkanı ve Doktor Şenyürek'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
22:22 Emre Belözoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 17:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bedelli askerliğe rekor zam geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.