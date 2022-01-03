Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücrette güncellemeye gidildi, yeni rakam cep yakacak

Memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesiyle bedelli askerlik ücretinde de güncellemeye gidildi. Altı ayda bir yenilenen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılının ilk yarısı için güncel fiyatı, 55 bin 489 lira olarak hesaplandı.

4 YILLIK SÜREÇTE 40 BİN LİRALIK ARTIŞ

2018 yılında 15 bin liradan başlayan ücret, 2021'in ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanıyordu. Bedelli tutarı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ise 43 bin 151 liraya yükselmişti.

Yıllara göre askerlik ücretleri şöyle:

2018 > 15.000 TL

2019 Ocak-Haziran > 31 bin 343 TL

2019 Temmuz- Aralık > 33 bin 230 TL

2020 Ocak-Haziran > 35 bin 54 TL

2020 Temmuz-Aralık > 37 bin 70 TL

2021 Ocak-Haziran > 39 bin 788 TL

2021 Temmuz-Aralık > 43 bin 150 TL

DÖVİZLE BEDELLİ ASKERLİK

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, bedelli askerlik ödemelerini dövizle gerçekleştirebiliyor. Türk Lirası karşılığındaki ücretin döviz cinsinden hesaplanmasıyla ücret ödemesi yapılıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirleniyor.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.