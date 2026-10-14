Bekilli\'de üreticiler toprak numunesi almayı uygulamalı olarak öğrendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde üreticilere yönelik uygulamalı toprak numunesi alma eğitimi düzenlendi. Eğitimde, doğru numune alma yöntemleri ve toprak analizinin bilinçli gübreleme açısından önemi anlatıldı.

Bekilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından üreticilere yönelik uygulamalı toprak numunesi alma eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında, toprak numunelerinin doğru zamanda ve uygun yöntemlerle alınması uygulamalı olarak gösterildi. Toprak analizine uygun numune alımının, gübreleme programının doğru belirlenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

Çalışmayla üreticilerin toprak yapısını daha iyi tanımaları, gübre kullanımını analiz sonuçlarına göre planlamaları ve toprak verimliliğinin korunması hedefleniyor. Bekilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.