Belçika'da enflasyon enerji fiyatlarıyla eylülde yüzde 4,69'a çıktı

Belçika'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yüzde 4,69'a çıkarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da ağustosta yüzde 3,97 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,69'a yükseldi.

Ülkede en son Mayıs 2023'te enflasyon bu seviyenin üzerinde gerçekleşmişti.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise ağustostaki yüzde 2,99 seviyesinden eylülde yüzde 3'e çıktı.

Eylül ayında en belirgin fiyat artışları akaryakıtlar, doğal gaz, elektrik, paket turlar ve kalorifer yakıtında gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre dizel fiyatları yüzde 44,1, doğal gaz yüzde 34,9 ve benzin yüzde 29,4 arttı.

Paket tatillerde fiyat artışı yüzde 22,8'i buldu.

Belçika Federal Planlama Bürosunun eylül başında yayımladığı tahmine göre, enflasyonun yıl sonunda yüzde 5,12'ye ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.