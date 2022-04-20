Belçika'daki şirketler evden çalışma nedeniyle ofis boyutlarını küçültüyor - Son Dakika
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Belçika'daki şirketler evden çalışma nedeniyle ofis boyutlarını küçültüyor

20.04.2022 12:05
Belçika'daki şirketler evden çalışma nedeniyle ofis boyutlarını küçültüyor

Belçika'da faaliyet gösteren pek çok büyük firma, Kovid-19 sonrasında evden çalışmanın artması nedeniyle Brüksel'deki merkez ofislerinin boyutlarını küçültüyor.

Belçika'da faaliyet gösteren pek çok büyük firma, Kovid-19 sonrasında evden çalışmanın artması nedeniyle Brüksel'deki merkez ofislerinin boyutlarını küçültüyor.

Yerel basında yer alan habere göre, Belçika Demiryolları (NMBS), Proximus, Bpost, Engie, KBC ve Fortis gibi çeşitli firmalar, Brüksel'deki genel merkezlerinin boyutlarında değişikliğe gidiyor.

Salgın ve evden çalışmanın yaygın bir hal alması nedeniyle söz konusu firmalar geniş ofis alanlarını küçültüyor. Ofislerinin boyutunu yarıya indiren firmalar, boş kalan ofis alanlarını ise satışa çıkarıyor.

Söz konusu firmaların çalışanları haftada 2-3 gün ofisten, diğer zamanlarda ise evden çalışmayı sürdürüyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınıyla birlikte pek çok firma, evden çalışma sistemine geçiş yapmıştı.

Belçika'da salgın tedbirleri şubat ayında gevşetilmiş ve evden çalışma zorunluluğu kaldırılmıştı. Ancak pek çok firma evden çalışma uygulamasını sürdürüyor.

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Brüksel, Belçika, Fortis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika'daki şirketler evden çalışma nedeniyle ofis boyutlarını küçültüyor - Son Dakika


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