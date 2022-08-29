Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten, Avrupa enerji piyasasının reforma ihtiyacı olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten, Avrupa enerji piyasasının reforma ihtiyacı olduğunu bildirdi

29.08.2022 15:06
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten, Avrupa enerji piyasasının reforma ihtiyacı olduğunu bildirdi

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz fiyatlarının sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Avrupa enerji piyasası başarısız ve acilen reforma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz fiyatlarının sınırlandırılması gerektiğini belirterek, "Avrupa enerji piyasası başarısız ve acilen reforma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Van der Straeten, Twitter hesabından Avrupa'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan hızlı artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, enerji sorunun kaynağına inmesi gerektiğine işaret eden Van der Straeten, doğal gaz fiyatlarının dondurulması üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

"Hiçbir şey yapmazsak önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" ifadesini kullanan Van der Straeten, doğal gaz fiyatlarının dondurulmasının hanelerin elektrik faturalarını 770 avro kadar azaltabileceğine dikkati çekti.

Van der Straeten, "Bugün elektrik üretiminin fiyatı, elektrik ve gazın satıldığı fiyattan çok daha düşük seviyede bulunuyor. Artık üretim maliyetiyle satış fiyatı arasında herhangi bir bağlantı kalmadı. Avrupa'daki elektrik fiyat oluşum sisteminin gözden geçirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa enerji piyasası başarısız ve acilen reforma ihtiyacı var" diyen Van der Straeten, mevcut sistemi savunmanın mümkün olmadığına işaret etti.

Van der Straeten, hali hazırda elektriğin geçen yılki fiyata üretilmesine rağmen rekor fiyatlara satıldığını belirterek, bu alanda aşırı karla mücadele edilmesinin önemini vurguladı.

Belçika'nın bu konuyu AB Komisyonu ile paylaştığına dikkati çeken Van der Straeten, hemen harekete geçilmesi ve bir karar alınmasını gerektiğini ifade etti.

Van der Straeten, Belçika'da enerji krizini görüşmek üzere danışma kurulunun çarşamba günü toplantı yapacağını sözlerine ekledi.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının yakın zamanda enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapması bekleniyor.

Aralarında Belçika'nın da olduğu bazı AB üyesi ülkeler, doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Belçika, Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten, Avrupa enerji piyasasının reforma ihtiyacı olduğunu bildirdi - Son Dakika

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