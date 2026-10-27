Belçika, Engie ile 4 Kasım'a kadar anlaşamazsa nükleer santralleri devralacak

Belçika, Fransız enerji şirketi Engie ile ülkedeki nükleer santrallerin devrine ilişkin yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamaması durumunda tesislerin millileştirilmesini sağlayacak yasal düzenleme hazırlıyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, federal hükümet ile Engie arasında şirketin ülkedeki nükleer faaliyetlerinin devlet tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanamıyor.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, nükleer santrallerin devralınması müzakerelerinin sonuçsuz kalması halinde uygulanabilecek planlar üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, nükleer santrallerin zorunlu kamulaştırılmasını sağlayacak yasal metinler de hazırlandı.

Hükümet ile şirket arasında 4 Kasım'a kadar bir uzlaşı sağlanamaması halinde millileştirme seçeneği gündeme gelecek.

Bu kapsamda, Engie'ye ödenecek millileştirme bedelinin hesaplama yöntemini Belçika devleti kendi değerlendirmesine göre tek taraflı olarak belirleyecek.

Şirket, bu karara yargı yoluyla itiraz edebilecek ancak hükümetin bu süreçte nükleer santrallerin işletme sürelerinin uzatılmasına yönelik çalışmalarını ilerletmesi sağlanacak.

Hükümet, nükleer varlıkların doğrudan mülkiyetini üstlenerek mevcut reaktörlerin işletme sürelerini uzatmayı ve ülkede yeni nükleer kapasite geliştirmeyi planlıyor.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde ise 3 olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor.

Halihazırda bunlardan yalnızca Doel 4 ve Tihange 3 faaliyet gösteriyor.

Söz konusu iki reaktörün lisansları 2035'e kadar uzatılmış durumda bulunuyor.

Diğer 5 reaktör ise 2022-2025 yıllarında kapatıldı.