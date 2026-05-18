Belçika Kraliçesi Mathilde'den Türkiye'ye 5 Günlük Ekonomi Diplomasisi

18.05.2026 11:17
Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki 428 kişilik heyet, 5 günlük Türkiye ziyaretinde enerji, savunma, havacılık gibi sektörlerde yatırım fırsatlarını değerlendirdi ve 40 yeni ticari anlaşma imzalandı.

Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyetle 5 günlük Türkiye temasları kapsamında yoğun ekonomi diplomasisi gerçekleştirildi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 14 yıl aranın ardından Belçika Kraliçesi Mathilde'in katılımlarıyla "Belçika Ekonomi Misyonu" düzenlendi.

Kraliçe başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Dış Ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer aldı.

Üst düzeyde ekonomi diplomasisi yürütülen 5 günlük temaslar kapsamında, enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi önemli sektörlerde yatırım ve iş fırsatları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik Misyon" kapsamında Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Erdoğan, Kraliçe Mathilde ile görüşmesinde, bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini vurguladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca (DEİK) düzenlenen "Türkiye-Belçika İş Forumu"na, Belçika Kraliçesi Mathilde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, Mathilde'nin başkanlığındaki heyet ve çok sayıda davetli katıldı.

Forumda Türkiye ve Belçika'nın Avrupa ekonomisinin iki güçlü aktörü olduğuna dikkat çekilerek, ticaret, yatırım, sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğinin daha ileri taşınmasına yönelik kararlılık vurgulandı.

Program çerçevesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mathilde ve beraberindeki heyetle bir araya geldi, Türkiye ile Belçika arasında ekonomik işbirliği ve ticaret ilişkileri stratejik boyutları ele alındı.

Bolat ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot arasında "Türkiye ve Belçika arasında İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Bakanlık Ortak Açıklaması" imzalandı.

Müteahhitlik alanında uluslararası işbirliği değerlendirildi

"Belçika Ekonomi Misyonu" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Yatırım Öğle Yemeği" programında iki ülke arasındaki 9,2 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin yanı sıra yatırım potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik fırsatlar masaya yatırıldı. Söz konusu toplantıda, Türkiye'nin yatırım reform süreciyle ortaya çıkan yeni fırsatlar ve Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası tecrübesi çerçevesinde Belçika'da ve üçüncü ülkelerde geliştirilebilecek işbirlikleri değerlendirildi.

Belçika-Türkiye Diyaloğu Paneli kapsamında "Sanayi 4.0'dan Sanayi 5.0'a Geçiş ve Belçika-Türkiye için Fırsatlar" oturumu yapıldı. Oturumda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Avrupa için güvenilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak olduğunun altını çizdi. Program kapsamında, MEXT ile Belçikalı şirketler Flanders Make ve A6K arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla "Kritik Altyapı: Ekonominin Güçlendirilmesi" başlıklı panele de katıldı. Uraloğlu, panelde ülkelerin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin önemine işaret etti.

Belçikalı heyet Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) networking toplantılarına katıldı ve İstanbul Sanayi Odasını da ziyaret etti.

"40 yeni ticari anlaşma ve iş ortaklığına imza atıldı"

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni de ziyaret etti. Ziyarete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TCMB Başkanı Fatih Karahan eşlik etti.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ziyaret sırasında heyete sunum yaptı. Sunumda, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları ve kamikaze platformlarına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, kamikaze çözümlerinin gerektiğinde geri alınabildiğini ve böylece gereksiz maliyetlerin önüne geçildiğini söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "liman ve lojistik, biyofarmasötik, sağlık, enerji dönüşümü, dijitalleşme, Endüstri 5.0, savunma ve havacılık" gibi alanlarda Belçikalı şirketlerin imkanlarının tanıtıldığını ve ziyaret sırasında yaklaşık 40 yeni ticari anlaşma ve iş ortaklığına imza atıldığını bildirdi.

Prevot, temasların Türkiye'nin özellikle savunma sanayisindeki güçlü üretim altyapısının yerinde görülmesine de imkan sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

