Belçika, Ukrayna'ya AB üyeliği yerine alternatif ortaklık sunulmasını istiyor - Son Dakika

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa Birliği'ne (AB) hızla üye olmayı talep eden Ukrayna'ya bu aşamada alternatif bir ortaklık teklif edilmesini istedi.

De Croo, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı ve AB'nin uyguladığı yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belçika'nın Ukrayna ile daha fazla iş birliği yapmak istediğini belirten de Croo, Ukrayna'nın AB üyesi olmayan diğer ülkeler gibi Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

De Croo, AB üyeliğinin uzun yıllara dayanan bir süreç olduğunu anımsatarak, Ukrayna ile mevcut iş birliği için üyeliğin ideal bir yaklaşım olmadığını vurguladı.

AB'nin Ukrayna'nın ortağı olmak istediğini açıkça belirtmesi gerektiğine işaret eden de Croo, AB ile Ukrayna arasında hızla başka bir ortaklık biçimine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Avrupa'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları karşısında birlik halinde hareket ettiğine dikkati çeken de Croo, AB ülkelerinin Rusya'ya karşı hızlı biçimde sıkı yaptırımlarla karşılık verdiğini belirtti.

De Croo, AB'nin gücünün 27 ülke ve 450 milyon insanın bir arada aynı amaç için çalışmasından kaynaklandığını dile getirdi.

AB ve Belçika'nın Rusya'nın karşı yaptırımlarının sonuçlarını hissedeceğini vurgulayan de Croo, "Savaşın istikrarsızlığa yol açtığı konusunda açık ve dürüst olmalıyız. Bunu hepimiz hissedeceğiz." dedi.

De Croo, bu aşamada AB Komisyonunun derhal savaşın ekonomik etkilerini hafifletmek için çeşitli önlemler içeren bir paket hazırlaması gerektiğini söyledi.

AB ülkelerinin dayanışma göstermesinin önemini vurgulayan de Croo, bu sürecin ancak birlikte hareket ederek aşılabileceğini kaydetti.

Durumun gelecek haftalarda nasıl gelişeceğini öngörmenin imkansız olduğunu söyleyen de Croo, Avrupa'nın dünya genelinde kendisiyle benzer tutum sergileyen ABD, Kanada ve İsviçre gibi çok sayıda ortağı bulunduğunu belirtti.

De Croo, "Güvenliğimizin en iyi garantisi ortak karşılık vermektir." ifadesini kullandı.