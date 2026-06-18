Benzin ve Motorin Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
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Benzin ve Motorin Fiyatları Düşüyor

18.06.2026 09:48
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ABD-Iran anlaşması sonrası benzin 3,96 TL, motorin ise toplamda 2,11 TL indirim gördü.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD ile İran savaşını sona erdiren anlaşmanın yürürlüğe girmesi Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatlarını düşürdü. Benzine, bu gece yarısı 3, 96 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereğince pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 99 kuruş olarak hesaplandı.

ABD ile İran arasındaki anlaşma ile Brent petrol, 77 dolara dek geriledi. Uzmanlar, Brent petrolde kademeli olarak düşüşün devam etmesini bekliyor.

Küresel piyasalarda da benzin ve motorinin metrik ton fiyatları düşüyor. Motorine, hatfa başında itibaren peş peşe indirim yapıldı. Salı günü 1 TL 23 kuruş, çarşamba günü 42 kuruş ve perşembe günü de 46 kuruş indirim yapıldı. Motorinde 3 günde 2 TL 11 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

Motorinin ardından sırada benzin var. Benzine, bu gece yarısı 3, 96 TL indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi gereğince ÖTV kesintisi yapılacak. Bu nedenle pompaya yansıyacak indirim tutarı 99 kuruş.

Sektör uzmanları, ABD ile İran arasında yürürlüğe giren anlaşmaya işaret ederek, "Petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının düşüş sürecinin devam etmesi ve bunun da depoya indirim olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin ve Motorin Fiyatları Düşüyor - Son Dakika

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