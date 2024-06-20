Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam - Son Dakika
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Ekonomi

Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam

Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 64 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 63 kuruş zam bekleniyor.

20.06.2024 11:09
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre; 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

21 Haziran, Zam, Ulaşım, Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Topal: Kontak kapattıracak zam bu mu? Ben de sandım 6-7 tl zam gelecek birden 15 4 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Bu gün seçim olsa iktidarın kazanma şansı %20 İlk turda halk bunları şutlayacak 12 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: benzine mazota zam demek enflasyon yukarı demek bu böyle 9 0 Yanıtla
    Özkan Eken: Mehmet bey son iki senedir mazot dan örnek vereyim 39 tl ile 42 tl arasında gidip geliyor peki her ürüne 100 de 400 zam geldi bu sadece akaryakıt fiyatlarından mı acaba ? 3 0
  • Emin Erol: inşallah mazot benzin 100 tl olur inşallah tek dileğim bu 3 0 Yanıtla
  • Ali boz: zam değildir o ,fiyat guncellemesidir. 2 0 Yanıtla
  • Ferhat Bozuk: Bayramın başlangıcı zamlandı şimdi dönüş yolunda zamlanacak en çok tüketimin olduğu dönemde bu zamlar yapılacak sonra düşürecekler Kamu fırsatçılık mı yapıyor :) ihbar hattı var mı şikayet edelim 1 0 Yanıtla
  • Erdogan Yolcu: ne olur..yapmayın etmeyin... 0 0 Yanıtla
  • Mlh Anl: zam değil bu zamcık bence(levent kırca) 0 0 Yanıtla

11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
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SON DAKİKA: Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam - Son Dakika
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