Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda

Döviz kurlarında sert yükseliş Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen durdurulamıyor. Faiz kararının açıklanmasına saatler kala dolar/TL 15'i euro ise 17'i aştı.

Kurdaki hareketlilik sürerken benzine bir zam daha geldi.

Karar Gazetesi'nin sektöre yakın kaynaklardan aktardığına göre, benzine 50 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Döviz kurundaki artış, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine neden olurken petrol fiyatlarındaki artış da akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin bugün 50 kuruş zam gelecek.

BENZİN BOŞ MU DURACAK?

Döviz kurundaki sert yükseliş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptığı dört müdahaleye rağmen durdurulamazken sabah saatlerinde dolar/TL rekorunu yenileyerek 15'i euro ise 17'i geçti.

Karar yazarı ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Tabii bu arada ne olacak? Kur artarken benzin boş mu duracak? Beklediğiniz, tahmin ettiğiniz üzere benzine de bugün 50 kuruşun üzerinde zam gelecek...'' ifadelerini kullandı.

Gözler Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) zamma ilişkin gelecek açıklamaya çevrildi.