Bera Holding'in net karı ilk çeyrekte yüzde 377 artışla 351 milyon 739 bin TL oldu - Son Dakika

Bera Holding'in net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 377 artarak 351 milyon 739 bin 106 TL oldu.

Holding, ilk çeyrek faaliyet dönemi finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Bera Holding, 2022'ye iyi bir başlangıç yaparak dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 99,8 artırarak 1 milyar 681 milyon 267 bin 855 liraya çıkardı. Holding'in dönem faaliyet karı yüzde 322 artarak 365 milyon 794 bin 354 TL, dönem net karı da yüzde 377 yükselişle 351 milyon 739 bin 106 TL olarak gerçekleşti. FAVÖK kar marjı ise yüzde 23,69 oldu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada da 2020 ve 2021'de yoğun olarak dünyayı etkileyen salgının, bu yıldan itibaren etkisini hemen hemen tamamen yitirmiş olmasıyla bu süreçte meydana gelen üretim açıklarının küresel anlamda fiyatların artmasına neden olduğu kaydedildi.

Salgın sonrası gıda ve enerji fiyatlarında artışlara ve belirsizliklere yol açan Rusya- Ukrayna savaşının ekonominin yeni sıkıntısı olarak kendini gösterdiği belirtilen açıklamada, "2020 yılında kararlaştırılan ve 2021, 2022 yıllarında da devam ettirilen sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile net finansman maliyeti, kur farkıyla birlikte dikkate alındığında 5 milyon lira gibi tutarla minimal düzeyde tutulmuş, toplam kredi yükünde dikkate değer bir artış yaşanmamıştır. Net finansman maliyetindeki bu iyileşme dönem net karlılığının artmasında önemli etken olmuştur." denildi.

Grup şirket çalışmaları

Holding yönetiminden yapılan açıklamaya göre, grup şirketlerinden Bera Turizm AŞ'nin Alanya'da bulunan 5 yıldızlı sahil oteli, yapılan tadilatlar sonucu yenilenen yüzü ile 29 Nisan'da sezonu açarak misafir kabulüne başladı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rulman üretimi ve ticareti faaliyetinde bulunan Anadolu Rulman AŞ, yakaladığı büyüme ivmesini daha da artırabilmek amacıyla üretim üssünü Konya'ya taşıdı ve mayıs ayı itibarıyla yeni modern üretim tesisinde imalata başladı.

26 Kasım 2021'den itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayan ve Türkiye'nin önemli oranda birinci hamur kağıt üreticilerinden ve grubun büyük şirketlerinden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ payları, 1 Nisan 2022'den itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'a alındı.

Grup şirketlerinden MPG AŞ'nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 2021'de imzaladığı 38 milyon 500 bin avro tutarındaki "8*8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi Sözleşmesi" kapsamındaki araçların imalatı, takvimine uygun olarak devam ediyor.

Grup şirketlerinden Golda Gıda San. ve Tic. AŞ'yi aktifinde bulunan ve "yatırım amaçlı gayrimenkul" olarak sınıflandırılan 3 parselde toplam 414 bin 417,72 metrekare arsa vasfındaki gayrimenkulün 425 milyon TL bedelle satışı için Konya 7. noterliği nezdinde resmi şekilde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşmeye istinaden tahsilatlar yapılmaya başlandı. Tapu devrinin henüz yapılmamış olması nedeniyle sunulan mali tablolarda bu satışa ilişkin karların yer almadığı bildirildi.