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Bera Holgind'ten 'Kur Korumalı TL'ye geçiş - Son Dakika

Bera Holgind'ten 'Kur Korumalı TL'ye geçiş

21.02.2022 13:57
Bera Holgind'ten 'Kur Korumalı TL'ye geçiş

Bera Holding, bünyesine bağlı grup şirketlerin Kur Korumalı TL Mevduat Hesabına Katılımı Hakkında KAP'a yapılan duyuru ile 26 milyon 81 bin 79 Dolar tutarındaki banka mevcudunun, Kur Korumalı Mevduat/Katılım hesabına dönüştürüldüğünü açıkladı.

Bera Holding, bünyesine bağlı grup şirketlerin Kur Korumalı TL Mevduat Hesabına Katılımı Hakkında KAP'a yapılan duyuru ile 26 milyon 81 bin 79 Dolar tutarındaki banka mevcudunun, Kur Korumalı Mevduat/Katılım hesabına dönüştürüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilgi, yapılan yasal düzenleme sonrasında şirketlerinde önceliği haline geldi. Başlangıçta yurt içi yerleşik gerçek kişiler için getirilen kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı uygulamasına, gelen talepler de dikkate alınarak şirketler de dahil edildi. Söz konusu Tebliğe göre, gerçek ve tüzel kişilerin döviz ve altın hesaplarını kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabına dönüştürebilecek; gerçek kişilerin 3, 6 ve 12 ay vadeli ve tüzel kişilerin ise 6 veya 12 ay vadeli TL mevduat ve katılım hesabı açabileceğine karar verilmişti.

Bu çerçevede Bera Holding'in, 17 Şubat'ta KAP'a yapmış olduğu özel durum açıklamasına ilişkin yapılan duyuruda, "Grup şirketlerimiz tarafından 29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14. maddesi kapsamında, toplam 26 milyon 81 bin 79 Dolar tutarındaki banka mevcudu, Kur Korumalı Mevduat/Katılım hesabına dönüştürülmüştür. Dönüşüm sonucu 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemi için 106 milyon 583 bin 530TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnasından faydalanılarak 26,6 milyon lira vergi avantajı sağlanmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bera Holgind'ten 'Kur Korumalı TL'ye geçiş - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bera Holgind'ten 'Kur Korumalı TL'ye geçiş - Son Dakika
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