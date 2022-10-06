Bereketli bir sezon geçiren üzümcünün yüzü gülüyor - Son Dakika
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Bereketli bir sezon geçiren üzümcünün yüzü gülüyor

06.10.2022 12:47
Bereketli bir sezon geçiren üzümcünün yüzü gülüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm rekoltesi bu yıl fazla olması nedeniyle, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzüm alım merkez sayısını yükseltti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm rekoltesi bu yıl fazla olması nedeniyle, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzüm alım merkez sayısını yükseltti.

Buldan ilçesinde bu yıl üretilen üzümlerden elde edilen rekolte, üreticisinin yüzünü güldürdü. Bölgede üretilen üzümleri alan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde üzüm satmak için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yolunu tutuyor. TMO tarafından kuru üzüm alım merkezi Oğuz ve Doğanköy mahallelerinde devam ediyor. TMO yetkilileri tarafından numaralandırılarak kantarda ölçümleri yapılan üzümler, tırlara yüklenerek depolara sevk ediliyor. İlçe genelinde artan üzüm alımını karşılamakta zorluk çeken TMO, kentteki merkez sayısını 2'ye çıkardı.

"Günlük alım miktarını 100 tondan 200 tona çıkardılar"

Konu hakkında açıklama yapan Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde TMO'nun tek olan alım merkezini 2'ye çıkardık. Günlük alım miktarını 100 tondan 200 tona çıkardılar. Ayrıca TMO alım merkezlerinden yılsonuna kadar kuru üzüm alımı yapılacaktır. Üreticimiz ürününün kıymetini iyi bilsin. Çiftçimizin her sorunun çözümü için gayret gösteriyoruz. Ancak üreticimizden de sabır istiyoruz. Çiftçimizin yapılan hizmetlerden memnuniyet duyması bizim tek temennimizdir" dedi.

"Ürünümüzü aracılara kaptırmamış oluyoruz"

Ağustos ayında kesilen üzümleri kuruduktan sonra savrulduğunu ve çuvallara doldurduklarını belirten üzüm üreticisi Selçuk Ediz ise "Bu yıl hasat ettiğimiz üzümlerimizi Toprak Mahsulleri Ofisinin Oğuz Mahallesi'ndeki alım merkezine getirdik. Biz üreticiler için çok iyi oldu. Ürünümüzü aracılara kaptırmamış oluyoruz. Emeği geçen herkese üreticiler olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Hisarcık, Denizli, Buldan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bereketli bir sezon geçiren üzümcünün yüzü gülüyor - Son Dakika

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