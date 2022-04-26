Berk Tümen, Sanofi Temel Ürünler İş Birimi Direktörü oldu - Son Dakika
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Berk Tümen, Sanofi Temel Ürünler İş Birimi Direktörü oldu

26.04.2022 11:42
Berk Tümen, Sanofi Temel Ürünler İş Birimi Direktörü oldu

Sanofi'de, Türkiye, Levant Ticari Operasyonlar ve Gelir Yönetimi Direktörü görevini yürüten Berk Tümen, Nisan 2022 itibarıyla Sanofi Türkiye Temel Ürünler İş Birimi Direktörü olarak atandı.

Sanofi'de, Türkiye, Levant Ticari Operasyonlar ve Gelir Yönetimi Direktörü görevini yürüten Berk Tümen, Nisan 2022 itibarıyla Sanofi Türkiye Temel Ürünler İş Birimi Direktörü olarak atandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden 2008 yılında mezun olan Tümen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı. Kariyerine Anadolu Efes'te Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Yardımcısı olarak başladı. Ardından Anadolu Grubu'nda Finans Uzmanı ve Kurumsal Finans Yöneticisi görevlerinde toplamda 7 yılı aşkın bir süre çalıştı. 2016'da Finans Müdürü olarak Thyssenkrupp'ta çalışan Tümen, 2017 yılında ise Sanofi bünyesine katıldı. Sanofi'de sırasıyla Ticari Mükemmellik ve Gelir Yönetimi Müdürü ve Türkiye, Levant Ticari Operasyonlar ve Gelir Yönetimi Direktörü pozisyonlarında sorumluluk üstlendi.

Kurumsal finans, hazine, finansal analiz, rekabet analizi, yatırımcı ilişkileri, finansal risk yönetimi, stratejik planlama gibi pek çok alanda yetkinliğe sahip Tümen, yeni görevinde Türkiye Ülke Başkanı & Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk'e raporlayacak.

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Yatırımcı, Türkiye, Finans, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Berk Tümen, Sanofi Temel Ürünler İş Birimi Direktörü oldu - Son Dakika


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