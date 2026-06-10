Berlin\'de ILA Uzay Fuarı Başladı

Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı (ILA Berlin), Almanya'nın başkenti Berlin'de "havacılık ve uzayda öncülük" temasıyla ziyarete açıldı.

Fuarın resmi açılış turu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brandenburg Eyalet Başbakanı Dr. Dietmar Woidke ve Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Messe Berlin tarafından Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki (BER) Berlin Fuar Merkezi'nde 2 yılda bir düzenlenen, havacılık sektör temsilcisinin katıldığı ILA Berlin, 14 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

???????Fuar, 12 Haziran'a kadar yalnızca ticari ziyaretçilere açık olacak, 13-14 Haziran'da ise biletli genel ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

TUSAŞ fuarda

Bu yıl 37 ülkeden yaklaşık 750 firmanın yer aldığı fuara Türkiye'den de havacılık ve uzay sanayisinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Coşkunöz Havacılık katılım sağlıyor.

Toplam 60 ülkeden havacılık sektörü temsilcileri, politika yapıcılar, askeri yetkililer ve bilim insanlarını bir araya getiren ILA Berlin, havacılık, uzay ve savunma teknolojileri olmak üzere üç ana alana odaklanıyor.

Fuar, aynı zamanda Avrupa havacılık ve uzay politikalarının tartışıldığı önemli bir siyasi forum niteliği taşıyor.

Etkinlik kapsamında sivil ve askeri uçakların katılımıyla çok sayıda uçuş gösterisi ve paneller düzenlenirken bu yılın ana gündem maddelerinden birini insansız hava araçları (İHA) oluşturuyor.

Ayrıca, milyarlarca avroluk Fransa-Almanya ortak savaş uçağı projesinin (FCAS) resmi olarak iptal edilmesinin ardından, Avrupa savunma işbirliğinin geleceği de fuarda tartışılan kritik konular arasında yer alıyor.

100'e yakın hava aracı

Fuar kapsamında yaklaşık 100 sivil ve askeri hava aracı hem karada sergileniyor hem de uçuş gösterileri gerçekleştiriyor.

Alman Ordusu tarafından işletilen insansız hava aracı "German Heron TP", fuarda ilk kez uçuş gösterisi yaparak yüksek çözünürlüklü görüntüleri fuar alanındaki dev ekranlara canlı olarak aktarıyor.

Leonardo'nun yeni nesil savaş helikopteri AW249 da fuarda ilk kez vitrine çıkan araçlar arasında.

Statik sergi alanında ise dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Emirates Airbus A380, Airbus'ın dev kargo uçağı Beluga, Boeing P-8A Poseidon deniz karakol uçağı ve Lufthansa'nın 100. yılına özel logolu Airbus A320neo modeli ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

İnsansız sistemler, girişimcilik ve istihdam odak noktası

Bu yıl ilk kez kurulan "Drone Pavilion" ve "özel uçuş kafesi" sayesinde sivil ve askeri insansız hava araçları canlı performanslarla sergileniyor.

Yeni kurulan "Startup Hub" ile genç teknoloji şirketleri yatırımcılarla buluşurken, cuma günü açılacak "Talent Hub" ise mühendislik, üretim ve yazılım alanındaki genç yetenekler ile sektörü bir araya getirecek.

Bu yıl ilk defa geleceğin pilot adaylarına yönelik özel bir program da fuar takvimine dahil ediliyor.

Küresel jeopolitik değişimlerin gölgesinde düzenlenen fuara, Almanya ve Avrupa genelinden çok sayıda bakan ve eyalet başbakanı katılıyor.

Öte yandan, milyarlarca avroluk Fransa-Almanya ortak savaş uçağı projesinin (FCAS) resmi olarak iptal edilmesinin ardından, Avrupa savunma işbirliğinin geleceği de fuarda en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.