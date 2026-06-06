Berlin'de Türk Girişimci Başarı Hikayesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren Türk kadın girişimci Serap Gökçay, dekorasyon tutkusunu, kültürleri tasarımla buluşturarak uluslararası bir başarı hikayesine dönüştürdü.

Almanya genelinde sektörün öncü markalarından Sera Event'in kurucusu Serap Gökçay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, girişimcilik yolculuğuna İstanbul'da açtığı etkinlik salonuyla başladığını, Türkiye'deki 6 yıllık deneyiminin ardından Kovid-19 salgını döneminde girişimini Berlin'e taşıyarak modern "davet evi" konseptini hayata geçirdiğini söyledi.

"Sizin gününüz, sizin renginiz" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Gökçay, söz, nişan, kına gecesi, nikah ve doğum günü gibi özel davetlerin yanı sıra kurumsal toplantılara ve uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Gökçay, Sera Event olarak Berlin'deki geleneksel düğün salonu kalıplarını aşarak tamamen kişiselleştirilmiş butik alanlar sunmalarıyla öne çıktıklarını vurguladı.

Kovid-19 sektörü daha küçük ve butik düğünlere yöneltti

Almanya'daki işletmesini Kovid-19 salgınının getirdiği küresel kısıtlamalar döneminde açtığını belirten Gökçay, şunları söyledi:

"Sektör büyük darbe aldı o stresli ve zorlu dönemde. Aileler o dönemde çok telaşlı idi. Ben ise o stresli anları gülümseyerek ve pozitif davranarak atlatmayı hedefledim. Kovid-19 dönemini tabii ki herkes gibi ben de çok zor zamanlar geçirdim. Sektörümüze yansıyan şu oldu, butik, özel alanlara dönüldü. Yani daha büyük düğünler yerine daha küçük düğünlere dönüldü koronadan sonra. Ama ne yazık ki Kovid-19 dönemini çok zor atlattım."

Mekandaki dekorasyon tarzına değinen Gökçay, müşterilerine 26 farklı renk skalasıyla hizmet sunduklarını, herkesin kendi beğendiği çiçeği, masa örtüsünü ve dekoru kendisiyle birlikte oluşturduğunu kaydetti. Süreçte kendi tecrübelerini, müşterilerinin ise zevklerini ortaya koyarak ortak bir çalışma çıkardıklarını vurgulayan Gökçay, "Müşterilerimin buradaki en büyük mutluluk kaynağı her dakika onların yanında olmam, her alanlarıyla ilgilenmem oluyor." dedi.

Mekanda yemekten dekora, müzikten ikramlıklara kadar geniş bir esneklik sunduklarına dikkati çeken Gökçay, tek bir kültüre değil, dünya genelinden çok farklı ülkelerin insanlarına hitap ettiklerini bildirdi.

Farklı kültürlerin örf ve adetlerini buluşturuyor

Kozmopolit bir yapıya sahip olan Berlin'de sadece Türk toplumuna değil, çok kültürlü bir müşteri profiline hitap ettiklerini belirten Gökçay, Hindistan'dan Balkanlar'a, Orta Doğu'dan Avrupa'nın farklı ülkelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduklarını ifade etti.

Gökçay, Berlin'de farklı kültürlerden gelen insanların hayallerindeki organizasyonu gerçekleştirmek konusunda kendisini çok şanslı gördüğünü dile getirerek, "Çünkü dünyada birçok ülkeyi biliyoruz ama kültürlerini yakından takip edemiyoruz. Tüm dünyanın kültürlerine yaptığım işte hakim olma şansım oluyor. Bu da benim için çok büyük bir şans." ifadelerini kullandı.

Her kültürün düğün geleneklerini, örf, adet ve renk tercihlerini önceden titizlikle araştırdıklarını vurgulayan Gökçay, "Karşı taraf geliyor, mesela bir Hindistanlı müşterim, onların örfünü adetini ilk önce bir araştırıyorum. Renklerini araştırıyorum, düğünlerini araştırıyorum. Sunum yapacağım esnada da ailenin isteklerine bakıyorum. Kendi birikimlerimi, kendi araştırmalarımı koyuyorum ve ortaya muazzam bir görüntü çıkıyor." diye konuştu.

Almanya'dan Avrupa'ya "Davet Evi" zinciri hedefi

Serap Gökçay, Türkiye ve Dubai'de oldukça yaygın olan ancak Almanya ve çevresindeki Avrupa ülkelerinde henüz yeni gelişen "Business Lounge" (Davet Evi) konseptini gelecek 5 yıl içinde bayilik zincirine dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bu projenin tüm altyapı ve yapılandırma çalışmalarını tamamladıklarını müjdeleyen Gökçay, bayilik sistemiyle ilgili şu detayları paylaştı:

"5 yıl sonrasında bizim konseptimizin ismi Business Lounge, yani Davet Evi. Ben bunun bayiliğini yaymak istiyorum. Bütün altyapısı oluştu. Bütün yapılandırmalar yapıldı. Şimdi dağıtmaya başlamak istiyoruz. Yani sizden sadece 4 duvar istiyoruz. Geri kalan bütün organizasyon malzemeleriniz, tabağınızdan bardağınızdan konseptinize kadar biz hazırlıyoruz. Kapınıza kadar getiriyoruz. Kurumu hazır hale getiriyoruz. Arkasından bu desteğim devamında da benim hocalığım devreye giriyor. Üç ay boyunca hocalık yapacağım ve bunu yaymak istiyoruz. Şimdi buradan bir sonraki hedefimiz de bu."

Berlin'de bir Türk kadını olarak elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu belirten Gökçay, girişimci olmak isteyen gençlere ve kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Başarı kimseye altın tepside sunulmuyor. Ufak ya da büyük, üreten her kadın zaten başarılıdır. Anahtar kelime üretmektir. Yaptığınız işe saygınız ve özveriniz olduğu sürece, çok çalışarak her zorluğun üstesinden gelebilirsiniz."