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BES 2021'de yukarı yönlü bir ivme yakaladı - Son Dakika

BES 2021'de yukarı yönlü bir ivme yakaladı

10.01.2022 18:22
BES 2021'de yukarı yönlü bir ivme yakaladı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 13,3 milyon katılımcıya ve 244 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil tüm sektör olarak yukarı yönlü bir ivme yakaladığını bildirdi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 13,3 milyon katılımcıya ve 244 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil tüm sektör olarak yukarı yönlü bir ivme yakaladığını bildirdi.

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sincek, finansal dalgalanmaların yoğun şekilde yaşandığı bir yılı geride bırakırken BES'in Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline gelerek en güvenilir birikim ve gelecek planlama sistemi olduğunu belirtti.

Ayrıca 18 yaş düzenlemesi, devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması, BEFAS, Bütünleşik Planlar gibi pek çok olumlu düzenlemeyle BES'in 2021'de gelişip ve büyüdüğünü belirten Sincek, 2022'de daha hızlı bir büyüme beklediklerini kaydetti.

2021 yılında 18 yaş düzenlemesiyle artık ailenin tüm fertlerinin geleceğini güvence altına alan BES'in, güvenli bir liman olduğuna dikkati çeken Sincek, "Düzenleme sektöre bir hareket getirdi, Emeklilik şirketleri açısından yeni bir pazar açıldı. Şirket olarak bizi de sektörümüzü de olumlu etkiledi. EGM verilerine göre 18 yaş altı BES'li sayısı 170 bine, bu kategorideki fon tutarı da 260 milyon TL'ye ulaştı. Bebeklikten ilk gençlik yıllarına kadar uzanan geniş skaladaki binlerce çocuk ve gencimiz için BES sayesinde gelecek daha kolay olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzde 30 devlet katkısı BES'i eşsiz bir tasarruf sistemi konumuna getirdi"

Ayhan Sincek, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu artış BES'i eşsiz bir tasarruf sistemi konumuna getirdi. Bu sayede ülke tasarruflarının artırılmasında en önemli tasarruf yöntemlerinden biri konumuna gelen, dünyanın en bonkör teşvik sistemi BES, daha da güçlü ve rekabetçi hale geldi. Bu durumun sistemin sürdürülebilir büyümesine büyük ölçüde ivme katacağına eminiz. Şartlar ne olursa olsun, finansal ve ekonomik dalgalanmaların sonunda temeli sağlam, stratejisi olan, geleceğe ümitle bakan sektörler ve şirketler yollarına devam edecektir. Burada önemli olan yeni, inovatif ve çözüm odaklı ürünler ve yaklaşımlardır."

Faizsiz fonlara ilgi artıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Sincek, bu süreçte faizsiz fonların da yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ettiğini belirtti. Gerek katılım esaslı BES'in gerekse de katılım sigortacılığının faize duyarlı vatandaşların beklentilerini hem ürün kalitesi ve sunulan hizmetler hem de teknolojik alt yapı ve ulaşılabilirlik olarak çok iyi karşıladığını ifade eden Sincek, bunun da büyümeyi getirdiğini kaydetti.

Açıklamada, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tüm endeks verilerine göre, Katılım Emeklilik'in, yüzde 39,6 yükselişle enflasyonun üzerinde getiri sağladığı da kaydedildi.

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Bireysel Emeklilik, Türk Lirası, Türkiye, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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