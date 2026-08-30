BES Emekli Sayısı 500 Bini Geçti

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli sayısı 500 bini aşarken BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı geçti.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 23. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı 18,2 milyonu aştı

AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 21 Ağustos itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 332 bin 553 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 473 milyar 961,4 milyon lira oldu. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 500 bini geçerek 501 bin 81'e ulaştı.

Bu arada, BES'ten emekli olan katılımcı sayısı, herhangi bir sözleşmesinden emeklilik hakkını kullanmış veya en az bir sözleşmesi ile emeklilik gelir planı alan ya da aktarıma özel emeklilik gelir planına geçen katılımcı sayısını gösteriyor. Aktarıma özel emeklilik gelir planında olup emeklilik hakkını kazanmadan sistemden ayrılan katılımcılar ise emekli katılımcı sayısından indiriliyor.

OKS tarafında ise çalışanların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü 21 Ağustos itibarıyla 163 milyar 997 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 889 bin 592 oldu.

Böylece, BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 637 milyar 958,4 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 222 bin 145 olarak kayıtlara geçti. Toplam fonun 2 trilyon 341 milyar 756,6 milyon lirasını katılımcı fonları, 296 milyar 201,8 milyon lirasını ise devlet katkısı fon tutarı oluşturdu.

Bu yıl havuza 285 binden fazla yeni katılımcı dahil oldu

2025'te BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira, toplam katılımcı sayısı ise 17 milyon 935 bin 495 olarak gerçekleşmişti.

BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2025 yıl sonundan 21 Ağustos 2026'ya kadarki dönemde 474 milyar 793,7 milyon liralık ve yüzde 21,9'luk artış görüldü.

Aynı dönemde BES ve OKS havuzundaki toplam katılımcı sayısındaki artış 286 bin 650, artış oranı ise yüzde 1,6 oldu.

1,7 milyonu aşkın çocuk BES kumbarasında 115 milyar liraya yakın birikim yaptı

Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olmasının amaçlandığı uygulama büyümeye devam ediyor.

21 Ağustos itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 114 milyar 622,9 milyon lira oldu. Fon tutarının 92 milyar 982,8 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken devlet katkısı fon tutarı 21 milyar 640,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sistemde 1 milyon 744 bin 360 çocuk bulunurken sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla yaş gruplarına göre en çok katılım 173 bin 205 ile sıfır yaşta görüldü.

31 Aralık 2025'ten 21 Ağustos 2026'ya kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki katılımcı sayısı 103 bin 378 artarken fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 29 milyar 639,5 milyon lira artış kaydetti.