BES fonları yüzde 0,31 kazanırken yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer yitirdi

BES fonları yüzde 0,31 kazanırken yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BES fonları bu hafta yüzde 0,31 değer kazanırken yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 geriledi. Yatırım fonlarında Borçlanma Araçları Fonları yüzde 0,66 ile öne çıkarken Kıymetli Maden Fonları yüzde 0,98 ile en sert düşüşü yaşadı.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken BES fonları yüzde 0,31 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Borçlanma Araçları Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 0,98 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,98 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 0,88 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|-0,15
|1477
|492
|Borsa Yatırım Fonları
|-0,84
|10
|26
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,66
|83
|2
|Fon Sepeti Fonları
|0,23
|69
|26
|Hisse Senedi Fonları
|-0,21
|81
|108
|Karma ve Değişken Fonlar
|0,49
|141
|39
|Katılım Fonları
|0,28
|78
|32
|Kıymetli Maden Fonları
|-0,98
|0
|28
|Para Piyasası Fonları
|0,65
|76
|2
|Serbest Fon
|-0,40
|949
|255
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|0,31
|288
|112
|Başlangıç Fonları
|0,72
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,85
|45
|0
|Değişken
|0,23
|78
|41
|Devlet Katkısı
|0,45
|12
|0
|Endeks
|0,59
|2
|2
|Fon Sepeti Fonu
|0,47
|18
|5
|Hisse Senedi
|-0,09
|14
|28
|Karma
|0,34
|9
|4
|Katılım
|0,18
|34
|11
|Kıymetli Madenler
|-0,88
|0
|20
|OKS Katılım
|0,50
|24
|0
|OKS Standart
|0,60
|10
|0
|Para Piyasası
|0,71
|13
|0
|Standart
|0,64
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|0,98
|3
|0
Kaynak: AA
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