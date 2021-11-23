En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,84 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,077411 -0,84 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,081607 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015587 -0,43 Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,025214 -0,40 Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF 0,019911 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,080427 -0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,067623 -0,07 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,044369 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019625 -0,07 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,035113 -0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Derbide Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu

Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı

İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak

Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor

Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır