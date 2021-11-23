En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,84 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,077411
|-0,84
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,081607
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015587
|-0,43
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,025214
|-0,40
|Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019911
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,080427
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,067623
|-0,07
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,044369
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019625
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,035113
|-0,06
Kaynak: AA
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