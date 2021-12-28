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Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

28.12.2021 15:29
Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0283530,10
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0366530,08
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0280800,04
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0310360,04
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,0463700,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0128081,19
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0124670,94
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0121170,56
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1610370,95
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0777220,37
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0826330,36
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0949050,22
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1248230,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0450690,97
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1302100,37
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0586120,32
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF0,0360430,26
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF0,0640220,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0480630,86
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0332560,75
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0264860,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0891760,52
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0326730,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0884240,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0333490,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0301640,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0838540,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0788660,04

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

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Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Aviva, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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