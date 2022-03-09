Besiciler için TMO'da ucuz arpa başvuruları başladı - Son Dakika
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Besiciler için TMO'da ucuz arpa başvuruları başladı

09.03.2022 11:20
Besiciler için TMO'da ucuz arpa başvuruları başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) besiciye satışı yapılacak olan arpa için başvurular başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) besiciye satışı yapılacak olan arpa için başvurular başladı.

Besiciler için ucuz fiyata arpa satışıyla bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) Mart ayı başvuruları başladı. Piyasa fiyatının neredeyse yarı fiyatına satışı yapılacak olan arpalar için besiciler 15 Mart'a kadar başvurularını yapabilecek. Piyasa fiyatı 4 bin liranın üzerinde olan 1 ton arpa için TMO'da 2 bin 500 lira fiyat belirlendi. Yüzde 8'den 1'e düşen KDV miktarıyla birlikte çiftçilerin cebinden diğer vergiler dahil 1 ton arpa için 2 bin 535 lira çıkmış olacak. - ESKİŞEHİR

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Toprak Mahsulleri Ofisi, Mart, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Besiciler için TMO'da ucuz arpa başvuruları başladı - Son Dakika


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