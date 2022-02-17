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Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği - Son Dakika

Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği

17.02.2022 11:57
Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından yoğun kar yağışında ahırları çöken hayvan yetiştiricilerine yüzde 100 hibeyle verilecek yem desteğine Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından yoğun kar yağışında ahırları çöken hayvan yetiştiricilerine yüzde 100 hibeyle verilecek yem desteğine Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başlandı. Proje kapsamında 7 ilçede hasar tespiti yapılan işletmecilere toplamda 375 ton yem dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken Gaziantepli hayvan yetiştiricilerine yüzde 100 hibeyle yem dağıtmaya başladı. Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde dağıtımı tamamlanan yemlerin sonraki durakları, Şehitkamil, Araban, Nizip, Oğuzeli, ve Yavuzeli olacak. Böylelikle projeyle 7 ilçede hasar tespiti yapılan 375 işletmeciye, birer ton yem desteği sağlanacak.

"Her zaman vatandaşımızın yanındayız"

Yoğun kar yağışının hemen arkasından hayvan yetiştiricilerine dağıtımı başlanan yemler hakkında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, kentte meydana gelen doğal afet nedeniyle işletmecilere yem desteği için ilçe ziyaretlerine başladıklarını söyledi. Seçkin, "Gaziantep'te birçok işletme kar yağışında zarar gördü. Hayvan yetiştiricilerimize yaşadığı mağdur durumda destek olmak amacıyla yemlerimizi dağıtıyoruz. Biz, Tarımsal Hizmetler Gıda Daire Başkanlığı olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla her zaman vatandaşımızın yanındayız. Desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise, "Destek ve yardımlarını bizlerden esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim. Biliyorsunuz ki Büyükşehir, tarım alanında kurduğu daire başkanlığıyla Türkiye'de bir ilk konumunda. Geçen hafta itibariyle de mecliste bir karar alarak Tarım Komisyonu'nu kurduk. Gaziantep'te birçok ilçe tarım ağırlıklı çalışan alanlar" ifadelerini kullandı.

İslahiye'ye Bağlı Bayraktepe Kırsal Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Gür de bu zor süreçte, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı yem desteğinden dolayı (GBB) Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini iletti - GAZİANTEP

Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği
Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği
Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği
Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği
Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği
Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği

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Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Nurdağı, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Besicilere yüzde 100 hibeyle 375 ton yem desteği - Son Dakika Ekonomi


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