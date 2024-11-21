Beşiktaş Kulübü'nün Güncel Borcu 10 Milyar 428 Milyon TL

Ekonomi

BEŞİKTAŞ Kulübü, güncel borcun 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, kulübün güncel borcunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, 1 Haziran-31 Ağustos döneminde ise 152 milyon 739 bin 319 TL zarar edildiğini duyurdu.