Beşiktaş Kulübü'nün Güncel Borcu 10 Milyar 428 Milyon TL - Son Dakika
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Ekonomi

Beşiktaş Kulübü'nün Güncel Borcu 10 Milyar 428 Milyon TL

Beşiktaş Kulübü, 31 Ağustos 2024 itibarıyla güncel borcunun 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu açıkladı. Ayrıca, 1 Haziran-31 Ağustos döneminde kulüp 152 milyon 739 bin 319 TL zarar ettiğini bildirdi.

21.11.2024 20:48
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BEŞİKTAŞ Kulübü, güncel borcun 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, kulübün güncel borcunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu açıklandı. Siyah-beyazlı ekip, 1 Haziran-31 Ağustos döneminde ise 152 milyon 739 bin 319 TL zarar edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beşiktaş Kulübü'nün Güncel Borcu 10 Milyar 428 Milyon TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü'nün Güncel Borcu 10 Milyar 428 Milyon TL - Son Dakika
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